Senai Demirci ile Ramazan’a Dair 5. Bölüm

Ensonhaber YouTube kanalında Senai Demirci ile Ramazan’a Dair programı devam ediyor.

Bu kapsamda programın 5. bölümü de sabah saatlerinde yayınlandı.

Yayınlanan bu bölüm, kendisi için farklı bir pencere arayanlara ilham olacak nitelikte...

Ramazan ayında ruhuna iyi gelecek bir sohbet arayanlar için Demirci, anlattıklarıyla içimizde karanlıkta kalmış yerlere dokunacak...

ERDEMLİLİK VE TÖVBE ÜZERİNE

Demirci, ufuk açıcı sohbetine bu kez “erdemlilik ve tövbe" konusu üzerinden devam etti.

"BURADAN BAKINCA HEPİMİZ ERDEMLİ DURUYORUZ"

Demirci, erdemlilik üzerine yaptığı sözlerine, "Ben erdemin olduğu yerde miyim yoksa erdemli görüntüsü mü veriyorum? Bu daha önce konuştuk ya sınanmadığın günahın masumu değilsin sözü.

Buradan bakınca hepimiz erdemli duruyoruz. Ama nereye kadar* Sınırımız aşılana kadar. İnsan sınırı zorlandığında ne yapacağını kendisi de tahmin edemeyebilir." diyerek devam etti.

Akabinde tövbe üzerine konuşmasına devam eden Demirci, şöyle dedi;

"TÖVBE BİLİNÇ TAZELEMESİDİR"

"Ben kendi elimle yaptım, elimle karşı koyamadım. Belli dilimle de yaptım zaten karşı çıkabilseydim dilimle yapmazdım, dilimle de yaptım. Ne kaldı geriye kalp.

Kalbim yaptıysam ben yaptım dediysem ben dedim diye günah benim diye kalbim de benim demek zorunda mı*

Demek ki insanın içinde son kale bu. Kötülük yapabilirsin elinle, dilinle ama erdem dediğin o nokta kalbin. Ben bana yakıştıramadım.

Tövbe ondan sonra başlar. Tövbe bilinç tazelemesidir. Aman Allah'ım ben ne yaptım dediğimiz yerde kendimizi tartarız."