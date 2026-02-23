İlaçsız çözüm: İftardan sonra bir bardak içen, ne gaz ne hazımsızlık yaşıyor

Ramazan ayında sofraların bereketi artsa da, uzun süreli açlık sonrası hızlı tüketilen gıdalar sindirim sistemini zorlayabiliyor.

İftar ve sahur arasında yaşanan şişkinlik ve gaz sancısını tarih edecek çözümler ise aslında mutfağınızdaki bitkilerde saklı.

Doğru zamanda ve doğru miktarda içildiğinde mideyi anında yatıştıran bu doğal kürler, oruç tutmayı çok daha kolay hale getiriyor.

İşte iftar sonrası mideyi bayram ettirecek, hazımsızlığı bıçak gibi kesen 5 mucizevi bitki çayı:

1. Nane Çayı:

İftardan hemen sonra içilen taze nane çayı, mide kaslarını gevşeterek kramp ve gaz sancılarının önüne geçer. Özellikle ağır yemekler sonrası yaşanan şişkinlik hissini saniyeler içinde hafifletir.

2. Rezene:

Balkanlar’dan Anadolu’ya yüzyıllardır sindirim için kullanılan rezene, bağırsak hareketlerini düzenler. İftardan yarım saat sonra tüketeceğiniz bir fincan rezene çayı, mideyi sahur vaktine kadar ferah tutar.

3. Papatya Çayı:

Sadece ruhu değil, sindirim sistemini de sakinleştiren papatya çayı, mide asidini dengeleyerek yanma hissini azaltır. İftar sonrası yaşanan stres kaynaklı hazımsızlık için en ideal tercihtir.

4. Zencefil Çayı:

Mide bulantısı ve ağır hazımsızlık durumlarında zencefilin gücünden yararlanın. Sindirim enzimlerini harekete geçiren zencefil, besinlerin parçalanmasını hızlandırarak mideyi boşaltmaya yardımcı olur.

5. Yeşil Çay:

Antioksidan deposu yeşil çay, iftar sonrası vücutta oluşan ödemi atmanıza yardımcı olurken sindirim sistemini de canlandırır. Ancak sahurda uykusuzluk yapmaması için iftardan hemen sonra tüketilmesi önerilir.