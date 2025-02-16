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Sevgililer Günü'nde erkek arkadaşından beklemediği bir sürpriz alan genç kız, hediyeleri gösterdiği anları videoya alarak sosyal medyada paylaştı.

Hediyelerin özensiz olduğunu dile getirerek tepki gösteren kadın, sevgilisine sert bir tepki gösterdi.

Kalpli bir yastık ve kolye alan genç kız, bu hediyelerin yaşına uygun olmadığını söyleyerek tepkisini dile getirdi.

"BEN BU KADAR UCUZ MUYUM"

Hediye karşısında hayal kırıklığına uğradığını belirten genç kız, “Arkadaşlar ben 22 yaşında bir kadınım ve bana bu gönderilen hediye 10-12 yaşındaki çocukların birbirlerine aldığı hediyelerden. Yani bu hediyeyi bana layık görüyor. Ben bu kadar ucuz muyum? Ben bu kadar basit miyim?” ifadelerini kullandı.

"BU HEDİYEYİ SAYGISIZLIK OLARAK GÖRÜYORUM"

Kendisine değer verdiğini ancak sevgilisinin aynı düşüncede olmadığını savunan genç kız, “Ben bu hediyeyi kendime çok büyük bir saygısızlık olarak görüyorum. Çünkü ben kendime değer veriyorum. Ama duruma bakılırsa o insan bana değer vermiyor.” ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Sosyal medyada hızla yayılan video, kullanıcılar arasında tartışma yarattı.

Kimi genç kıza hak verirken, kimileri de hediyenin pahalı ya da ucuz olmasının önemli olmadığını savundu.