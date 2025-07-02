Sıcaklıklar artıyor: Hafta sonu kavrulacağız

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son hava durumu raporunu yayınladı.

Buna göre hafta sonu hava sıcaklıkları artmaya devam edecek.

Yarından itibaren hava sıcaklıklarının daha da yükselmesi özellikle hafta sonu pik yapması bekleniyor.

TERMOMETRELER 43 DERECEYİ GÖSTERECEK

Hafta sonu özellikle Ege ve Akdeniz'de termometreler 40-41-43 dereceleri gösterecek.

Bugün ise yurdun batı ve güney kıyılarında hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyredecek.

Kuzey ve iç kesimlerde ise normallerin 1-3 derece altında olacak.

KARADENİZ KIYILARI BİRAZ SERİNLEYECEK

Doğu Karadeniz kıyıları ve Ordu çevreleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Trabzon'un batı, Giresun'un doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.