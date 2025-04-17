Sıcaklıklar artıyor: Toz taşınımı etkili olacak

Haber Merkezi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son hava durumu raporunu yayınladı.

Yayınlanan hava durumu raporuna göre, yurdun genelinde sıcak hava etkisini sürdürmeye devam edecek.

Sıcak hava etkisini sürdürürken, bir yandan ise yurt genelinde toz taşınımı etkili olacak.

PUS VE SİS OLABİLİR: YURT GENELİ AÇIK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor.

Marmara, Ege, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde kuzey, iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

TRAFKYA VE KUZEY EGE KIYILARINDA TOZ TAŞINIMI

Trakya ile Kuzey Ege kıyılarında toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNDE SEYREDECEK

Hava sıcaklıklarının, Ülkemiz genelinde artacağı, batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden, hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

SÜRÜCÜLERE UYARI GELDİ

Trakya ile Kuzey Ege kıyılarında toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, çamur şeklinde yağış gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.