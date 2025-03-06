Sıcaklıklar yurt genelinde artmaya devam edecek

Haber Merkezi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son hava durumu raporunu duyurdu.

Son hava raporuna göre, yurdun genelinde dünden itibaren etkili olan sıcak hava, hafta sonu da sürecek.

Sıcaklıkların özellikle İstanbul'da 15 dereceye kadar çıkması bekleniyor.

Ayrıca Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan nota şu düşüldü;

"Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun parçalı ve yer yer çok bulutlu,bu sabah ilk saatlerde Artvin çevrelerinin hafif yağmurlu, Kars çevrelerinin hafif kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yurdun iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır."

BÖLGELERDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 19°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 16°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 18°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 18°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 16°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 20°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 20°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 19°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 26°C

Az bulutlu ve açık, bu sabah saatlerinde sisli

ANTALYA °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah iilk saatlerde Artvin çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde hafif yağmurlu

SAMSUN °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, bu sabah il saatlerde Kars çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin yüksek ve dik eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 3°C

Parçalı zamanla az bulutlu, sabah saatlerinde sisli

KARS °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde hafif kar yağışlı

MALATYA °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeyinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 20°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 20°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 18°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 22°C

Az bulutlu ve açık