Şifa için Türkiye'nin dört bir yanından Çanakkale'deki Kum Adası'na geliyorlar Türkiye sahillerinde güneşle buluşan kumlarda şifa arayanların bir durağı da yıllardır gidilen Çanakkale'deki Kum Adası oldu. Buraya gelmek için ağustos ayının son haftası bekleyen hastalar, kendilerini kuma gömerek ağrılarından kurtulmaya çalışıyor.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinde "Kum Adası" olarak bilinen bölge, rahatsızlıklarına deva bulmak için her yıl ağustos ayında Türkiye'nin pek çok ilinden gelen kişilerle dolup taşıyor.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesi sahilindeki "Kum Adası" olarak bilinen bölgenin, bazı romatizmal hastalıklara iyi geldiğine inanılıyor.

ZAMANI AĞUSTOSUN SON HAFTASI

Bölge, her sene ağustosun son haftasında şifa arayanların adeta akınına uğruyor.

Belde merkezinde yer alan, kıyıdan denize doğru yaklaşık 100 metre uzayan ve karayla bağlantısı köprüyle sağlanan kumluk alan, sahilde küçük bir gölet oluşturuyor.

ROMATİZMAL HASTALIKLARI OLAN GELİYOR

Şifalı olduğuna inanılan Kum Adası, her sene özellikle 25-30 Ağustos'ta romatizmal hastalıkları bulunan kişilerden yoğun ilgi görüyor.

HER YIL GELEN VAR

Çanakkale'den Hikmet Topaloğlu (68), Kum Adası'na pandemi döneminden önce her yıl ağustosta geldiğini söyledi.

Bölgenin çok eski bir tarihi olduğunu anlatan Topaloğlu, yaşadığı rahatsızlık nedeniyle her yıl ağustos ayının son haftasında Kum Adası'na gelip, şifalı olduğu söylenen kuma bacaklarını gömdüğünü belirtti.

KUM ADASI'NDA ŞİFA BULUYOR

Seyfullah Akçay da son 15 yıldır geldiği Kum Adası'nda şifa bulduğunu, bacaklarında 5-6 ay süreyle ağrı yaşamadığını dile getirerek, romatizmal hastalığı olanlara gelmelerini tavsiye etti.

AĞRILARINA İYİ GELİYOR

Nuray Aslan, Kum Adası'na şifa aramak için 5 yıldır geldiğini, ağrılarına iyi geldiğini ifade ederek, burada şifa bulmak için gelen birçok kişiyle de tanıştığını dile getirdi.

8 YILDIR GELİYOR

Kum Adası'na 8 yıldır geldiğini belirten İbrahim Bağkazar (66), "Eşimin ayaklarında ve kollarında ağrılar olduğu için gelip burada kalıyoruz. Kumda şifa da buluyoruz." dedi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)