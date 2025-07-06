Siirt'te engelli bireylerden böğürtlen hasat şöleni

Siirt'te, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne bağlı Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi’nde tedavi gören zihinsel ve bedensel engellilerin tarımla rehabilite olmalarını desteklemek amacıyla iki yıl önce kurulan 18 dönümlük hobi bahçesinde böğürtlen hasadı şenliği gerçekleştirildi.

Şölene katılan Siirt Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Sabri Sidar, kurum yetkilileri ve görevliler, özel bireylerle birlikte türküler eşliğinde böğürtlen topladı ve keyifli anlar yaşadı.

"GEÇMİŞ TRAVMALARINI UNUTUYORLAR"

Sidar, özel bireylerin bahçeye verdikleri katkıya dikkat çekerek, “Toprakla uğraşan bireylerimizin rehabilitasyonunu en iyi şekilde sağlamak istiyoruz. Burada geçirdikleri zaman geçmiş travmalarını unutturuyor, rehabilitasyon sürecine büyük destek oluyor” dedi.

Çalışmaların uzman personel gözetiminde sürdürüldüğünü belirten Sidar, “Devletimize emanet edilen özel bireylerimize en iyi bakımı sunuyoruz. Rehabilitasyon, bakım ve tüm ihtiyaçları burada karşılanıyor” ifadelerini kullandı.

"HAYAT, HER ŞEYE RAĞMEN GÜZELDİR"

Merkezde kalan Zehra Çelepkolu ise bahçede vakit geçirmekten mutluluk duyduğunu, böğürtlen toplamanın heyecan verici olduğunu anlattı: “Bu bahçe bana köy yaşantısını hatırlatıyor. Hayat her şeye rağmen güzeldir, yaşamaya değer.”

Engelli bireylerden Aslan Çevik ise hobi bahçesinde huzurlu olduğunu, böğürtlen şenliğinin güzel geçtiğini ve hasadın kendisi için mutluluk kaynağı olduğunu söyledi:

“Burada hayat güzel, güzel şeyler yaşıyoruz. Allah devletimizden, milletimizden razı olsun.”

Ayrıca, Ferdi Tayfur hayranı olduğunu ve onun şarkılarını seslendirdiğini paylaştı.