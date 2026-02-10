Siirt’te genç girişimciden atçılık hamlesi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Siirt’te yaşayan Berkan Yüksek, dedesinden babasına uzanan atçılık geleneğini sürdürmek amacıyla kent merkezine yaklaşık 10 kilometre mesafedeki Kezer Çayı kıyısında bir at çiftliği kurdu.

Atlarla iç içe büyüyen Yüksek, babasının desteğiyle hayata geçirdiği çiftlikte rahvan, Arap, İngiliz ve midilli cinsi atlar yetiştiriyor. Çiftlikte oluşturulan bin metrelik, çitle çevrili özel alanda ise biniciliğe ilgi duyanlara eğitim veriliyor.

"ATÇILIK AİLE MESLEĞİMİZ"

Yüksek, atçılığın ailesinde üç kuşaktır sürdüğünü belirterek, bu kültürü yaşatmayı bir sorumluluk olarak gördüğünü ifade etti.

“Atçılıkta üçüncü kuşağım. Dedemden babama, babamdan bana kalan bir miras bu. Atalarımızdan kalan bu geleneğin unutulmaması için çiftliğimizi kurduk.” diyen Yüksek, atlarla çalışmayı severek yaptığını dile getirdi.

ATA SPORLARI YENİDEN HAYAT BULUYOR

Yüksek, Siirt’te atçılığı yaygınlaştırmak amacıyla bir spor kulübü de kurduklarını anlattı. Kulüpte farklı özelliklere sahip atların bulunduğunu belirten Yüksek, amaçlarının ata sporlarını daha geniş kitlelerle buluşturmak olduğunu söyledi:

Rahvan, İngiliz, midilli ve Arap atlarımız var. İngiliz atları hızlarıyla, Arap atları dayanıklılıklarıyla, rahvan atları ise dengeli yapılarıyla bilinir. Atlarımız eğitimli ve güvenli. Hedefimiz memleketimize katkı sağlamak ve atlı sporları yaygınlaştırmak. Atlı okçuluk, kökbörü ve cirit çalışmalarımız sürüyor. Yakın zamanda tüm ata sporlarını çiftliğimizde uygulamaya açmayı planlıyoruz.

BİNİCİLİK EĞİTİMLERİ VE SOSYAL ALAN

Çiftlikte şu anda 6 at bulunduğunu, ilkbahar döneminde bu sayıyı 11’e çıkarmayı hedeflediklerini anlatan Yüksek, babasının 30 yılı aşkın süredir atçılıkla ilgilendiğini ve rahvan at yarışlarında çeşitli şampiyonluklar elde ettiğini belirtti.

Binicilik eğitimlerinin 9 dersten oluştuğunu ve her dersin yaklaşık bir saat sürdüğünü aktaran Yüksek, “Bugüne kadar 18 kişiye eğitim verdik. Katılımcılar safariye çıkabilecek seviyeye ulaştı. Ayrıca bireysel biniş yapmak isteyenler de geliyor. Çiftliğimize gelen misafirlerimize kahvaltı ve kahve ikramımız da var.” dedi.

ATLI SPORLAR FİZİKSEL VE RUHSAL FAYDA SAĞLIYOR

Kulüp bünyesinde atlı okçuluk eğitimi veren Herdem Sizer ise atlı sporların hem fiziksel hem de psikolojik faydalar sunduğunu belirtti:

Atlı sporlar kaygıyı azaltıyor, duruş bozukluklarını düzeltiyor ve özgüveni artırıyor. Çocuklar, gençler, down sendromlu ve özel bireylere birebir eğitimler veriyoruz. Bu dersler katılımcılar için çok özel bir deneyim oluyor. İlerleyen süreçte yarışmalara katılmayı planlıyoruz. Atlı okçuluk atalarımızın sporu ve kaybolmasını istemiyoruz.

AT KORKUSU SEVGİYE DÖNÜŞTÜ

Eğitim alan katılımcılardan Hiranur Karakaş, atları görmek için geldiği çiftlikte binicilik eğitimi almaya başladığını belirterek, deneyimin kendisi için çok keyifli olduğunu söyledi.

Esma Dima ise atlardan başlangıçta korktuğunu ancak zamanla bu korkunun yerini sevgiye bıraktığını dile getirdi: