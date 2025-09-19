Siirt'te iki kardeş kaçan kuşları için günlerdir nöbet tutuyor

İki kardeşin umut dolu bekleyişi sürüyor...

Siirt’te iki kardeşin yaklaşık 4 ay önce babalarının derste başarılı oldukları için hediye ettiği sultan papağanı kayboldu.

Muhammed Eymen(7) ve Hatice Eslem(6) kardeşlerin “Zeytin” adını verdikleri kuş, 6 Eylül’de açık pencereden uçarak ortadan kayboldu.

''HEPİMİZ ÇOK ÜZGÜNÜZ''

Kardeşler, kaybolan kuşlarını bulmak için günlerdir evlerinin camına kafes koyarak geri çağırmaya çalıştı.

Hatice Eslem, ağabeyinin üzülmesine dayanamadığını ifade ederek'' Gözleri simsiyah olduğu için adını ‘Zeytin’ koyduk. Evde uçup dizime geliyordu. Şu an onun için hepimiz çok üzgünüz.

''ZEYTİN'İ ÇOK ÖZLÜYORUZ''

Ağabeyim de çok üzgün, onun üzüldüğünü görmek istemiyorum çünkü onun Zeytin ile daha çok yakındı. Ailemizin bir bireyi gibi olmuştu.

Lütfen onu gören, bulan bize ulaşsın. Zeytin’i çok özlüyoruz. Onun geri gelmesini istiyorum.” dedi.

''ONU EVCİLLEŞTİRDİK''

Muhammed Eymen ise papağanı rüyalarında gördüğünü belirterek, “Yaklaşık 4 ay önce babam bana derslerinde başarılı olursam, hayalimdeki kuşu alacağını söylemişti. Sonra aldı, onu evcilleştirdik.

Sonra sofraya, yemeklere geliyordu bizimle. Elime konuyordu, konsolda aynaya bakıp kendi ile oynuyordu.

''PAPAĞAN KARDEŞİM GİBİ OLMUŞTU''

Mutfağa giderken karpuz çekirdekleri ile oynuyordu. Bir gün babam onunla oynarken cam aralıklı olduğu için gitti.

Ağaçların arasına, okul bahçelerine de baktık ama bulamadık. Çok üzgünüm, onu çok özledim.

Papağan kardeşim gibi olmuştu, rüyalarımda görüyorum.

Onun için endişeleniyorum. Havalar soğudu, sıcak ve soğuğa tepkisi var. Buradan Siirt halkına sesleniyorum lütfen onu bulun, onu çok özlüyorum.” diye konuştu.