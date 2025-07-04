Şikayet üzerine alınan köpeklerini bir yıl sonra çip sayesinde buldular

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde 1,5 yıllık ayrılığın ardından duygusal bir buluşma yaşandı.

Bir yıl öncesine kadar Kaynaşlı'da yaşayan Halil İbrahim ve Kadriye Çay çifti, sahibi oldukları köpeklerini bahçelerinde besliyordu ancak komşularının havlama sesinden dolayı yaptıkları şikayet sonrası belediye ekipleri köpeği barınağa götürdü.

Çay çifti, aramalarına rağmen köpeklerinden en ufak bir haber alamadıktan sonra, Tosya'ya taşındı. Bu süreçte Halil İbrahim Çay hayatını kaybetti.

Düzce'de sokakta bulunan köpek, Ege Veteriner Kliniği'ne getirildi. Burada görevli Veteriner Hekim Aykut Ekinci, köpeğin üzerindeki çip ile aileye ulaştı.

Gelen haber üzerine Kadriye Çay ve oğlu Aydın Çay, Düzce'ye geldi. Kliniğin kapısından girer girmez köpeğini tanıdı. Köpekleri Pufi, aileyi tanıyamasa da kısa süre sonra duygularını gösterdi. Köpek ve ailenin kavuşma anında duygusal anlar yaşandı.

"KÖPEĞİM İÇİN ÇOK GÖZYAŞI DÖKTÜM"

Bir yıl sonra köpeğine kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Kadriye Çay, "Onu ellerimle büyütmüşüm. Kaynaşlı ilçesinde oturuyorduk. Bir gün geldiğimde onu kulübesinde bulamadık. O günden sonra da bir daha haber alamadık.

Bir senedir kayıptı, artık kavuştuk. Herkese çok teşekkür ederim. Köpeğim için çok gözyaşı döktüm. Köpeğimizi eşim de çok aradı. Eşim Tosya'da vefat etti ama köpeğimizi çok aradı." dedi.

''KÖPEĞİYLE ÇOCUK GİBİ İLGİLENİYORDU''

Kadriye Çay'ın oğlu Aydın Çay ise "Kastamonu'nun Tosya ilçesinden geliyoruz. Garibimin hiçbir suçu günahı yoktu. Komşuların yalandan şikayetleri üzerine belediye ekipleri aldı. O da havlamasından dolayı, yoksa başka hiçbir suçu yoktu köpeğimizin. Babam da köpeğiyle çocuk gibi ilgileniyordu." diye konuştu.

Çay, Tosya'dan Kaynaşlı'ya 3,5 saatte geldiklerini de sözlerine ekledi.

Veteriner Hekim Aykut Ekinci ise hayvanlara çip taktırmanın önemine dikkat çekerek, "Bu kavuşma, çiplemenin ne kadar önemli olduğunun örneğidir. Yaklaşık 2 yıldır kayıp olan bu küçük dost, çipi sayesinde tesadüfen sahibine kavuştu. Kastamonu’dan gelen ailesi, köpeğini tekrar kavuştu." şeklinde açıklama yaptı.