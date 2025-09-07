Sinop'ta şişkin ay göz kamaştırdı

Bu akşam ay tutulması gerçekleşecek. Bu ay tutulması, halk arasında "kanlı ay" olarak anılıyor.

Ay'ın dolunay evresine geçmeden önceki hali olarak bilinen "şişkin ay" ise dün akşam gerçekleşti.

Sinop'ta akşam saatlerinde gökyüzünde beliren "şişkin ay", görenleri kendisine hayran bıraktı.

MASALSI GÖRÜNTÜLER

Sinop'ta sahilde bulunan balıkçılarla birlikte ay manzarası güzel görüntüler oluşturdu. Kentteki manzara, masalları anımsattı.

VATANDAŞLAR GÖRÜNTÜLEDİ

Vatandaşlar gökyüzü şölenini görüntülemek için cep telefonlarına ve fotoğraf makinelerine sarıldı.

"Şişkin ay", İstanbul'da da net görüntülendi.