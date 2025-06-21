Sinop'ta yüzen ayı kameralara yansıdı

Sinop'un Saraydüzü ilçesindeki Boyabat Barajı'nda amatör balıkçılar, tekneleriyle baraja açıldıklarında suda sakin bir şekilde yüzen ayıyı fark etti.

Şaşkınlık yaşayan grup, cep telefonlarıyla bu anı kaydetti.

BÖLGEDE ÇEŞİTLİ YABAN HAYVANLARI YAŞIYOR

Boyabat Barajı, enerji üretimi ve rekreasyon için önemli bir alan olup, çevresindeki ormanlar bozayı gibi yaban hayvanlarına ev sahipliği yapıyor.

Uzmanlar, ayıların güçlü yüzücüler olduğunu ve serinlemek veya yiyecek aramak için su kütlelerini kullandığını belirtiyor.

'SAKİNLİĞİNİZİ KORUYUN'

Bu olay, bölgenin zengin yaban hayatını gözler önüne serdi.

Yetkililer, yaban hayvanlarıyla karşılaşanların sakin kalmasını ve müdahale etmemesini öneriyor.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük ilgi görürken, olay doğanın korunması gerektiğini bir kez daha hatırlattı.

Sinop'un doğal güzellikleri, bu anıyla yeniden gündeme geldi.