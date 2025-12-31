Şipşak tarifler: Basit ve lezzetli 10 yılbaşı mezesi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yılbaşı akşamları, yalnızca yeni bir yıla girmenin heyecanını değil; aynı zamanda sevdiklerimizle bir araya gelmenin, sofrada paylaşılan lezzetlerin ve uzun sohbetlerin keyfini de beraberinde getirir.

Ancak bu özel gece için hazırlık yaparken saatlerce mutfakta vakit geçirmek her zaman mümkün olmayabilir.

İşte tam da bu noktada, hem pratikliği hem de lezzetiyle öne çıkan şipşak tarifler devreye girer.

Az malzemeyle, kısa sürede hazırlanabilen bu mezeler; yılbaşı sofralarına zahmetsiz bir şıklık kazandırırken, misafirlerin damaklarında da iz bırakır.

Soğuk servis edilebilen, önceden hazırlanabilen ve sunumuyla iştah açan bu tarifler sayesinde, yeni yıl gecesinde mutfakta değil sofrada olabilirsiniz.

İşte, yılbaşı akşamınızı kolaylaştıracak basit ama lezzetli 10 yılbaşı mezesi...

EN BASİT YILBAŞI MEZELERİ 2026

Yoğurtlu Havuç Mezesi

Rendelenmiş havucu zeytinyağında hafifçe soteleyip yoğurt ve sarımsakla karıştırın. Üzerine ceviz ekleyerek servis edin.

Labneli Cevizli Toplar

Labne peyniri, ince kıyılmış ceviz ve dereotunu karıştırın. Küçük toplar yapıp susam ya da pul biberle kaplayın.

Zeytinyağlı Peynir Tabağı Mezesi

Beyaz peynir, kekik, pul biber ve zeytinyağını karıştırarak 5 dakikada hazır hale getirin.

Avokado Ezmesi

Avokadoyu çatalla ezin, limon suyu ve tuz ekleyin. Kızarmış ekmeklerle servis edin.

Köz Biber Yoğurtlaması

Doğranmış köz biberleri yoğurt ve sarımsakla buluşturun, üzerine zeytinyağı gezdirin.

Ton Balıklı Meze

Ton balığı, mısır ve yoğurdu karıştırın. Pratik ve doyurucu bir seçenek.

Humus

Haşlanmış nohut, tahin, limon ve sarımsağı rondodan geçirin. 10 dakikada hazır.

Salamlı Rulo Meze

Salam dilimlerinin içine krem peynir sürüp rulo yapın. Kürdanla sabitleyin.

Yoğurtlu Kabak Mezesi

Rendelenmiş kabağı hafifçe soteleyip yoğurtla karıştırın. Üzerine dereotu serpin.

Acılı Ezme

Domates rendesi, biber salçası, limon ve zeytinyağını karıştırarak hızlıca hazırlayın.