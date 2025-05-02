Sivas'ta 1 Mayıs kutlamalarında 'bölücü slogan' gerginliği

İHA

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, yurdun dört bir yanında coşku dolu etkinliklerle kutlandı.

Ancak bu anlamlı ve önemli günde, bazı taşkınlıklar ve gerginlikler de yaşandı.

Bu gerginliklerden biri de Sivas'ta, siyasi partiler ve Sivil Toplum Kuruluşlarının yaptığı yürüyüşte yaşandı.

Mevlana Caddesi'nde son buldu. Miting alanında toplanan STK'ların temsilcileri, konuşma yaptı.

BÖLÜCÜ SLOGAN İDDİASI GERGİNLİK YARATTI

Konuşma esnasında bir vatandaş, yürüyüşte atılan slogana tepki gösterdi.

‘Türkiye'nin adı değişecek' sloganı atıldığını iddia eden vatandaş, "Türkiye Türk'tür, Türk kalacak" sloganı ile karşılık verdi.

Alanda çıkan gerginlik, polis ekiplerinin müdahalesi sonrası yatıştırıldı.

"O ŞİİR BU TOPRAKLARDA OKUNAMAZ"

Atılan slogana tepki gösteren Mehmet Akif Aksoy, "Miting alanına girerken bir şiir okunmuş. Türkiye'nin adının değişeceği söylenmiş. Alandaki gençler alanda o şiirin okunduğunu söylediler. Bunu muhatabına soralım istedim.

Eğer gerçekten okunduysa Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak buna müsaade etmem. Bunun üzerine gittim ve şiiri okuyan vatandaşa sordum. Böyle bir ifade geçmiş doğru mu dedim. O da ‘Evet, o bir şiir' dedi. Şiir de olsa, yazı da olsa ne olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti topraklarında okunamaz.

"İŞÇİNİN GÜNÜ BU TİP İNSANLAR YÜZÜNDEN LEKELENİYOR"

Olayların büyümemesi için gösteri alanını terk ettim. Gençler bana okudular dediler. Ben de gittim kürsüye sordum. Hafif bir tebessümle ‘O bir şiir' dedi. O bir şiir olabilir ama burada okunmaz, okunmamalı.

Emekçinin, işçinin bu günü, bu tip insanlar yüzünden leke yiyor. Ben yağmurun altında işçinin alın terini savunmak için geldim. Burası Türkiye Cumhuriyeti toprakları, bu topraklarda Türkiye Cumhuriyeti'nin adını değiştirecek adamın alnını karışlarız." dedi.

Etkinlik konuşmaların ardından halaylarla devam etti. Etkinlik alanındaki katılım sayısının az olması dikkat çekti.