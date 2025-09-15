Sivas’ta baba, oğlunun anısını ağaç evle yaşatıyor

Sivas’ta yaşayan İnfaz Koruma Memuru ve atletizm antrenörü İlhan Koç, 2011 yılında trafik kazasında hayatını kaybeden oğlunun anısını yaşatmak için yaptığı çalışmalarla dikkat çekiyor. Koç, 16 yaşında ölen oğlu Yunus Emre için küçüklüğünde hayalini kurduğu ağaç evi ölümünden sonra inşa etmişti. Eve, oğluna bebekliğinde hitap ettiği “Nunu” ismini verdi.

BÜYÜYEN AĞAÇ, TEHLİKE OLUŞTURUNCA KESİLDİ

Zamanla ağaç büyüyerek çevredeki evleri tehdit etmeye başladı. Koç, ağacı kesmek ve manevi değeri yüksek olan ağaç evi de yıkmak zorunda kaldı.

"NUNU'NUN EVİ" YENİDEN İNŞA EDİLECEK

Koç, ölen oğlunun çocukluk hayali olan evi yeniden yapmaya karar verdi. Söktüğü ağaç ev parçalarıyla aynısını yeniden inşa etmeyi planlıyor:

"Ağaç evi tekrar inşa edip anısını yaşatacağım. İsmini de Nunu’nun ağaç evi dedik. Söktüğüm malzemeler ile aynısını yapacağım."

OĞLUNUN HATIRASINI SPORLA YAŞATIYOR

İlhan Koç, her yıl oğlunun anısına düzenlediği atletizm yarışlarıyla da Yunus Emre’nin hatırasını yaşatmaya devam ediyor. Pandemi ve deprem nedeniyle ara verilen etkinliği tekrar başlatmayı planlıyor.