Sivas'ta bir vatandaş evinin önüne kardan araba ve gemi yaptı

Sivas'ın Gemerek ilçesinde gülümseten görüntü...

İlçeye bağlı Arpaözü köyünde yaşayan Sözay Aslan, evinin önüne kardan araç ve gemi yaptı.

TOGG VE TGC ANADOLU'DAN ESİNLENDİ

Sözay Aslan, yerli otomobil TOGG'un yeni modeli ve TCG Anadolu gemisinden esinlenerek, evinin önüne kardan araç ve gemi yaptığını söyledi.

Otomobil ve geminin görenlerin dikkatini çektiğini belirten Aslan, köy sakinlerinin de hatıra fotoğrafı çektirdiğini ifade etti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Öte yandan görüntüler, sosyal medyada da gündem oldu.

Kullanıcılar, yaptığı yorumlarda Aslan'ın yeteneğine dikkat çekti.