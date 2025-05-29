İHA

Sivas'ın Gemerek ilçesinde yaşayan Behzat Satılmış, doğayla kurduğu sıra dışı bağla dikkat çekiyor.

Behzat Satılmış, eline aldığı bir yılanla hem konuştu hem de elleriyle su içirdi.

ELLERİYLE SU İÇİRİP DOĞAYA BIRAKTI

O anları cep telefonuyla kaydeden Satılmış, yaklaşık 3 yıl önce de bir yılanla benzer bir diyalog yaşadığını söyledi.

Yılanların yerini bildiğini ve özellikle bu mevsimde deri değiştirdiklerini dile getiren Satılmış, yılana elleriyle su içirdikten sonra doğaya bıraktı.

"YILANLAR İLE HAŞIR NEŞİRLİĞİM VAR"

Yılanla kurduğu iletişim ve ona su içirdiği anları anlatan Behzat Satılmış, şu ifadeleri kullandı: