İHA

Türkiye'nin zengin doğal yaşamı fotokapanlara yansıyor.

Doğal yaşamı görüntüleyerek adından söz ettiren Doğa ve Yaban Hayatı Fotoğrafçısı Mustafa Aslan, Sivas’ın zengin doğal yaşamını gözler önüne sermeye devam ediyor.

Sivas’ın Hafik ilçesine giden Aslan, yaklaşık 15 gün önce yerleştirdiği foto kapanla belgeselleri aratmayan görüntüler çekmeyi başardı.

Yıllar önce ırmak üzerine yapılan köprü adeta yaban hayvanlarının kullandığı bir köprüye dönüştü.

Köprü girişine yerleştirilen foto kapana yansıyan görüntülerde birçok hayvanın enerji tasarrufu sağlamak için köprüyü kullandığı görüntülendi. Görüntülerde, kurt sürüsü, ayı, sincap ve dağ keçileri yer alırken ortaya ise belgeselleri aratmayan görüntüler çıktı.

"GÖRÜNTÜLERE ÇOK ŞAŞIRDIK"

Doğa ve Yaban Hayatı Fotoğrafçısı Mustafa Aslan, foto kapana yansıyan hayvanları görünce hayrete düştüklerini ifade ederek, “Yaklaşık bir ay önce Sivas’ın Hafik ilçesinde foto kapanlar kurmuştum. Daha sonra foto kapanları almaya gittim. Aradan 15 gün geçmişti. Foto kapan görüntülerine ulaştığımız zamanda çok şaşırdık. Foto kapanı stratejik bir yere kurmuştuk. Daha önce insanların inşa ettiği ama şuan insanlar tarafından kullanılmayan bir köprüye gitmiştim.

O köprüyü yıllardır bilmiyordum. Doğa fotoğrafçısı Vedat Demirkaynak’la beraber o köprüye foto kapanlar yerleştirdik. Etrafında ırmak olduğu için iki dağın arasındaki o köprü hayvanlara aslında kolaylık sağlıyor. Hayvanlar oradan enerji tasarrufuyla geçiş yapabiliyorlar.

Foto kapana yansıyan görüntülerde dağ keçileri vardı. Kurt ve ayı gibi diğer memeli canlılarda vardı. Tabi sincap, sansar gibi küçük canlılarda o köprüyü kullanmış. Bu köprüden geçen hayvanlarda bu ekolojik köprülerin değerini ve önemini gösteriyor. Burası bir ekolojik köprü değildi ama buna dönüşmüş neredeyse. Bu ekolojik köprülerin ülkemizde yaygınlaşması önemli” diye konuştu.