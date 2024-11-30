İHA

Murat Cingöz’ün 8 yaşında harçlıklarıyla satın aldığı bir minyatür araba tutkuya dönüştü. 33 yıldır minyatür araba satın alarak koleksiyon yapan Cingöz, biriktirdiği 13 binin üzerindeki aracı evinin odasında sergilemeye başladı.

Sigaraya vereceği para ile araba satın aldığını ifade eden Cingöz, “Burası benim sıkıntılı günlerimde bile kendimi iyi hissettirmeme, stres düzeyimi azaltmama ve dolayısıyla mutlu bir halde çıkmama vesile olan bir oda oldu.” dedi.

8 FARKLI ÜLKEDEN ÇEŞİT ÇEŞİT MODEL ALDI

Sivas’ta yaşayan 41 yaşındaki Cingöz, 1991 yılında okul harçlıklarıyla oluşturmaya başladığı koleksiyonu için Çin, Japonya, Amerika gibi 8 farklı ülkeden insanlarla iletişime geçerek, farklı renkler, modeller ve çeşitlerde araçları satın alarak koleksiyonunu güçlendirdi.

"SİGARAYA VERECEĞİM PARANIN DAHA FAZLASINI HARCADIM"

Biriktiği araçları gösterime sunmak isteyen Cingöz, şimdilik evinin bir odasını araçlara ayırdı. Odanın 4 duvarının yanı sıra dolapların tamamını tasarlayarak araçlarla donatan Cingöz, araçların bakımını da aynı odada yapıyor. Hayatı boyunca sigara kullanmadığını ifade eden Murat Cingöz, “Hiç sigara kullanmadım. Sigaraya vereceğim paranın daha fazlasını buraya harcadım.” dedi.

"BU ODA MUTLULUK ODASI"

İlk arabasını ilkokula okula gittiği dönemde aldığını söyleyen Murat Cingöz, “1991 yılından bu yana bu koleksiyonu yapmaktayım. İlk arabayı okul güzergâhı üzerinde bir işyerinden yaklaşık 16 bin liraya satın almıştım. Hayalini kurduğum bu arabaya ulaşmıştım. Daha önceden kardeşlerimin de getirmiş olduğu arabalar var ama benim başlangıç noktam kesinlikle buydu.

Aşağı yukarı 33 yıl falan birlikte zaman geçirdik, binlere ulaştık. Şu an 13 binin üzerinde arabam var gördüğünüz gibi. Toplaması, biriktirmesi, farklı farklı ülkelerden, onlarca şehirden ve yüzlerce kişiden toparladığım bu koleksiyonu biriktirmek bir hayli zor oldu. Ama inanılmaz dostluklar ve inanılmaz keyifli günlere vesile oldu. Zaten bu odaya girerken ben diyorum ki ‘bu oda mutluluk odası’. Girerken mutsuz bile olsanız çıktığınızda kesinlikle mutlu oluyorsunuz. Bu oda kendini kendinizi yenilemenizi sağlayan harika bir oda. Herkese tavsiye ederim. Gerçekten bu hobi güzel bir şey.” dedi.

"BU ODA İÇİN ÇOK ŞEYDEN VAZGEÇTİM"

Odayı görenlerin hayran kaldığını ifade eden Murat Cingöz, “İlk defa odaya girenler gerçekten 5,6 dakika boyunca kendilerine gelemiyorlar. Yaklaşık 13 binden fazla araba olduğu için önce bakıyorlar. Her birinin hikâyesini dinledikleri zaman inanılmaz keyif alıyorlar. Gerçekten bu durumda beni çok mutlu ediyor.

Bu oda için çok şeyden vazgeçtiğimi söyleyebilirim. Günde iki paket sigara ve 33 yılı çarpabilirsiniz. Belki 3 paket olabilir. 33 yıllık bir emek var. Arabalar burada ama sigara içenlerin sigaraları yok ve sağlıklarına ciddi zararlar veriyor. Burası benim sıkıntılı günlerimde bile kendimi iyi hissettirmeme, stres düzeyimi azaltmama ve dolayısıyla mutlu bir halde çıkmama vesile olan bir oda olmuş oldu. Ondan dolayı çok mutluyum.” şeklinde konuştu.