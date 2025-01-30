Sivas'ta yenilemeye verilen eski koltuğun içinden bir kese altın çıktı

İHA

Bir aile, yıllar önce kaybettikleri değerli eşyalarını tesadüf eseri, Sivas'ta koltuk döşemeciliği yapan bir işletme sahibinin dikkati sayesinde buldu.

Sivas'ın merkez kesiminde koltuk döşemeciliği yapan bir işletmeye şehir dışından bir aile geldi.

Yüz değişimi yaptırmak isteyen aile, koltuğu işletmeye emanet edip ayrıldı.

KOLTUKTAN BİR KESE ALTIN ÇIKTI

Koltukların döşeme işlemi gerçekleştirildiği esnada köşe kısmında kese bulan çalışanlar, keseyi açtıkları esnada içerinde altınların olduğunu fark etti.

Kese içinden 4 adet çeyrek ve 1 adet erkek çocuk künyesi çıktı. Durumu hemen koltuk sahibine bildirildi.

8 YILDIR ARADIKLARI ALTINLARA KAVUŞTULAR

Kese içinden çıkan altınlar arasındaki künyenin ise dede yadigârı olduğu öğrenildi.

Altınları 8 yıl önce kaybettiklerini çalışanlara ileten aile, duygulu ve sevinç dolu anlar yaşadı.

"ALTINLARDAN ÜMİDİ KESTİKLERİNİ SÖYLEDİLER"

Altınları koltuğun döşeme değişimi sırasında bulduklarını belirten ailesi ile birlikte koltuk döşemeciliği yapan Yakup Işık, “Kendi dükkânımızda çalışıyorum. Geçmiş zamanda dükkanımıza getirilen bir koltuğun döşeme değişimini gerçekleştirdiğimiz esnada koltuğun iç kısmına sıkışmış bir şekilde kese bulduk. Keseyi açtığımızda içinden 4 adet çeyrek altın ve 1 adet erkek künyesi çıktı. Direkt koltuğun sahibini aradık ve koltuğun ne zamandan beri kendilerinde olduğunu veya başka bir yerden alıp almadıklarını sorduk. Kendisi bize 8 yıldır bu koltuğu kullandıklarından bahsetti. Dükkanımıza çağırdık ve altınlarını teslim ettik. Müşterimiz bize bu altınları yıllar önce kaybettiğini söyledi ve onlar da çok sevindi.

Dükkana geldiklerinde bayağı şaşırdılar. Altınları kaybettikten sonra ümitlerini kestiklerini söylediler. Erkek künyesinin manevi değerinin olduğunu ve dedesinden erkek çocuklarına hediye olarak bırakıldığını ifade ettiler. Kaybettiklerinde bayağı üzülmüşler bulunca da duygulandılar. Koltuk değişiminde manevi değeri olan birçok şey buluyoruz. Bunlar genellikle anahtar, cüzdan, oyuncak ve para oluyor. Biz bir aile işletmesiyiz bulduğumuz her şeyi hemen koltuğun sahibine haber veriyoruz ve gelip bizden teslim alıyorlar.” dedi.