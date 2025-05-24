İHA

Kenger sakızı ilkbahar aylarında Sivas'ta kırsal alanlarda yetişen kenger bitkisinin kökünde bulunan beyaz süt kıvamındaki özden elde ediliyor.

Sakız, hem zahmetli üretim süreci hem de sağlık açısından taşıdığı faydalarıyla da dikkat çekiyor.

BİRÇOK FAYDASI BULUNUYOR

Toplanması güç olan bu ürünün kilogram fiyatı çeyrek altını geçerek yarım altınla yarışır seviyelere geldi.

Doğal yöntemlerle çıkarılan kenger sakızının, diş sağlığını desteklediği, yüz felci geçiren bireylerde kas hareketlerini artırdığı, kulak intihabının atılmasında yardımcı olduğu, mide ağrılarını ve şişkinliği hafiflettiği, ayrıca migren üzerinde olumlu etkiler gösterdiği biliniyor.

KİLOSU 10-12 BİN TL ARASINDA

Toplayan kişi sayısının az olması ve toplama aşamasının da zor olmasından dolayı kilosu 10 bin ile 12 bin lira arasında değişen Kenger sakızının tanesi de 25 liradan alıcı buluyor.

"ŞİMDİKİ SAKIZLAR PLASTİK, KANGER SAKIZI DOĞAL"

Kenger sakızının diğer sakızlara göre doğal ve faydalı olduğunu ifade eden Sivas'ta Aktarlık yapan Muhammet Emin Gülle, şöyle konuştu: