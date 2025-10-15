Sokak hayvanları sorununa ilk ve örnek adım Sakarya’dan: Başkan Yusuf Alemdar detayları paylaştı

Türkiye’de başıboş sokak hayvanlarıyla ilgili sorunun çözümü için düğmeye basılmış ve başıboş ve kontrolsüz şekilde şehirlerde tehlike oluşturan sokak hayvanları sorunun çözülmesi için gereken adımların atılması gündeme getirilmişti.

87 DÖNÜMLÜK DEV PROJE

Konuyla ilgili ilk ve örnek adım Sakarya’da atıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, şehirdeki başıboş, tehlike oluşturan sokak hayvanları sorununun çözümü için Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Kampüsü Projesi’ni hayata geçirdi.

87 dönümlük geniş bir araziye kurulan Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Kampüsü, Türkiye’de örnek bir proje olarak dikkat çekti.

GÜVENLİ ŞEHİR

Yeni merkez sayesinde, şehir sokaklarında başıboş dolaşan hayvanlar kontrollü bir ortama alınacak. Böylece hem hayvanlar hem de vatandaşlar için güvenli bir şehir ortamı oluşturulacak.

AYNI ZAMANDA SOSYAL ALAN OLACAK

Tesis bünyesinde sahiplendirme alanları, hayvan padokları, köpek oyun parkı, Pati Kafe, Pati Shop, çocuk oyun bölümleri, açık hava sahnesi ve hayvan temalı bir kütüphane yer alacak.

Bu yapısıyla kampüs, ziyaretçilere de açık olacak şekilde sosyal bir alan kimliği kazanacak.

YAKINDA KAPILARINI AÇIYOR

Türkiye’nin en modern alanını Sakarya’ya kazandırmış olmanın gururunu yaşadıklarını ifade eden Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, “Biz sadece söz değil, icraat üretiyoruz. Sorun varsa çözümüne odaklanıyoruz. Sakaryamızın; çocuklarımız, kadınlarımız, yaşlılarımız için kendilerini en güvenli hissettikleri şehir olmasını hedefliyoruz.

Sokak hayvanları Doğal Yaşam Kampüsü ile sokaklarda tehlike oluşturan, başıboş ve kontrolsüz şekilde insanımıza zarar veren sokak hayvanlarını inşa ettiğimiz projeyle sağlıklı bir ortama kavuşturacağız.

Bu merkez sayesinde vatandaşlarımız sokaklarda daha huzurlu gezecek, hayvanlarımız ise doğal bir yaşam alanında korunarak hayatlarına devam edecek.” dedi.

PATİ İZİ SAHİPLENME KAMPANYASI

Pati İzi sloganıyla başlattıkları hayvan sahiplendirme kampanyasına tüm hayvanseverleri davet eden Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, “Sokaklarımızı, mahallelerimizi, şehrimizi güvenli hale getirirken, aynı zamanda sahiplendirme kampanyasıyla burada farkındalık oluşturmak istiyoruz.

Binlerce hayvanı sahiplendirdik. Bu vesileyle hayvanseverlere çağrımı yineliyorum: Sakarya’da başıboş köpekleri sahiplenme kampanyamıza güçlü destek bekliyoruz” dedi.