Son Koleksiyon Altın Kolye Ve Altın Bileklik Modelleri Ve Fiyatları Bigoldi.com’da

Altın takı trendleri her geçen yıl üretilen farklı koleksiyonlarla zenginleşerek değişiyor.

Tarzınıza uygun takıyı bulabilmek için artık kuyumcu kuyumcu gezmenize gerek yok, Bigoldi.com en özel altın bileklik ve altın kolye gibi koleksiyonları müşterileri için derleyerek vade farksız 3 taksit imkanıyla satışa sunuyor. Her geçen gün koleksiyonlarına yeni ürünler ekleyerek altın takılarda yüzlerce çeşit ürünü beğenilere sunan Bigoldi Jewellery aynı zamanda uygun fiyatlarıyla Türkiye’nin ilk 8 ayar altın takı standıyla Ankara Optimum AVM’de yerini aldı. 3 Perakende mağazasıyla güçlü perakende dağıtım ağıyla, yüzlerce üründen oluşan koleksiyonuyla güvenilir altın takı alışverişinin en doğru adreslerinden.

Altın Kolye Modelleri; Bigoldi Farkıyla

En çok tercih edilen ve gündemden hiç düşmeyen bir değerli maden olan altın ve 8 ayar, 14 ayar, 22 ayar gibi farklı ayar değerlerinden oluşan Altın kolyeler kadınların asırlardır severek taktığı takıların başında gelmektedir. Tarzlarını tamamlarken kullandıkları yegane aksesuarlar olan takılar kült modellerle beraber her sene yenilenen farklı tarzlarda onlarca çeşit üretilmekte ve satışa sunulmaktadır.

Bigoldi aradığınız her türlü ürün grubunda size ömür boyu bakım garantisi, hızlı teslimat ve vade farksız 3 taksit kolaylıklarıyla ulaşabileceğiniz online kuyumcunuzdur. Farklı altın zincir uzunluklarında, incelik ve kalınlıklarında yüzlerce model. En çok satan altın kolye modellerine bütün bu kolaylıklarla sahip olabilirsiniz. Üstelik en uygun fiyatlarla. Her geçen gün güncellenen pek çok çeşit her zaman bir tık uzağınızda. Bigoldi’nin tasarımlarıyla benzersiz kombinlere yön çizmek ve şıklığın ritmini yakalamak çok kolay. Şimdi birkaç kategoriyi inceleyelim hangi altın kolye çeşitleri mevcut ve hangi fiyatlarla? Sepet indirimleri fırsatlarını birlikte inceleyelim.

Baget Kolye

Dikdörtgen biçiminde traşlanmış taş baget; Bigoldi’yle benzersiz bir tarz.

Dorika Kolye

İtalyan dorika toplarıyla benzersiz bir stil.. #cevhersende

Nazar Boncuklu Altın Kolye

Güzelliğinize nazar değmesin diye varlar :)

Altın Zincir Kolye

İhtişamıyla büyüleyen altın zincir kolye modelleri Bigoldi.com’da

Tuğralı Kolye

Osmanlı Tuğrasıyla geleneksel bir şıklık, düğün hediyelerinin vazgeçilmezi Tuğra kolyelerde fırsatları kaçırma

En Çok Satılan Altın Kolyeler

Yukarıda hep birlikte birkaç kategorimize göz attık, bu modeller ve en çok satılan altın kolye çeşitleri burada. 8-14-22 ayar fark etmez, altın zincir uzunluğu da hiç farketmez, aradığın her şey Bigoldi.com’da. Kalpli, yonca, sonsuzluk, yıldız, kelebek, yonca, melek gibi farklı onlarca figürden oluşan en özel çeşitler en uygun fiyatlarla ve imkanlarla güvenli altın takı alışverişinin doğru adresinde.

Altın Bileklik Ve 2022 Trendleri

Kadınların el ve bilek bölgesi süslemeyi en çok sevdikleri, aksesuarlara en fazla ihtiyaç duydukları bölgelerdir, bunun yolu ise baget altın yüzük gibi takılardan oluşturdukları kombinlerdir. Bununla beraber bileklerinde gösterişli veya sade, nazar boncuklu veya dorika toplu, balık sırtı veya pullu, çeyrekli altın bileklik gibi farklı çeşitleriyle her türlü zevke ve tarza uygun, 8 ayar veya 14 ayar, 22 ayar altın bileklik takmak onlar için büyük bir keyiftir. Farklı takılarla kombinleyebilecekleri yüzlerce modele tek tıkla ulaşabilmek onlar kadınlar için harika bir deneyimdir. Sevgilisine hediye almak için araştırma yapan ve Bigoldi’yle karşılaşan her erkek de çok şanslıdır. Çünkü burada sevdiğine yakıştıracağı, beğeneceğini düşündüğü yüzlerce seçenek var. Her bütçeye uygun modeller arasında en seveceğiniz modelleri bulabilmeniz için kategorilere ayırdık. Büyük sepet indirimleriyle hangi fırsarlarla karşı karşıyayız? Fiyatlar nerelerde? Haydi birlikte inceleyelim.

Dorika Bileklik

Bu minik toplar sizce de yer aldıkları her takıya ayrı bir hava katmıyor mu?

Nazar Boncuklu Altın Bileklik

Pek çok kültürde yeri ve anlamı olan sembol Bigoldi’nin bileklikleriyle buluştu, gözler göz boncuklu bilekliklerinizde

Çeyrekli Bileklik

Sarrafiye grubunun yıldızı çeyrek altın nasıl şık bir bilekliğin parçası haline gelebilir? Elbette Bigoldi’yle

Altın Bileklik Fiyatları Değişkenleri Nelerdir?

İçeriği altın madeni ihtiva eden her türlü takı maden değeriyle fiyatlanır, burada değişkenlerden en önemlilerinden biri altının ayar değeridir. 8-14-22 Ayar farklı oranlarda milyem değerlerinde saf maden içermektedir. Bir diğer kıstas ise ürünün gram altın ağırlığıdır. Gram ağırlığı arttıkça fiyat yukarı yönlü hareket eder, azaldıkça ise ürün gram çarpanı doğrultusunda indirim uygulanır. Bir diğer faktör satış yapan kuyumcunun kar marjıdır. Bütün bunlar önemli etkenlerdir, fakat bir etken daha vardır. İşçilik. Aynı gramda ve aynı ayarda bir altın bileklik modelinde fiyat farklı olabilir bunun tek sebebi ise ürünün işçiliğidir, zor tasarımlar bol detaylı ürünlerde üretim için verilen emek arttıkça işçilik bedeli de fiyata yansır.