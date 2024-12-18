AA & Ensonhaber

Kocaeli ve Sakarya illerinin yaklaşık 3 milyon nüfusunun içme suyu ihtiyacını karşılayan Sapanca Gölü, son yıllarda etkileyici bir su seviyesindeki düşüş yaşadı. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, özellikle sonbahar ve kış aylarında yeterli yağış düşmemesi, küresel iklim değişikliği ve bilinçsiz kullanım gibi faktörler, göldeki su seviyesini olumsuz yönde etkiledi.

SU 20 METRE ÇEKİLDİ

Son bir haftada aralıklı yağışlara rağmen, gölde son 5 yılın en düşük su seviyesi kaydedildi. Gölün su kotu 29,97 metreye kadar düşerken, yaklaşık 20 metre suyun çekildiği gölde kayıklar karaya oturdu, bazı iskeleler ise kuraklık nedeniyle susuz kaldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) verilerine göre, Sapanca Gölü'nün maksimum doluluk seviyesi 32,20 metre olarak ölçülürken, 2023'te su seviyesi 32,02 metre, 2022'de 31,15 metre, 2021'de 31,62 metre, 2020'de 30,43 metre, 2019'da ise 31,34 metre olarak kaydedildi. Göl, 2014 yılındaki kuraklık döneminde 29,64 metreye kadar düşmüş ve ardından yağışlarla su seviyesi eski haline gelmişti.

SU KAYBI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Kuraklık nedeniyle gölde oluşan su kaybı havadan görüntülendi. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, küresel bir tehdit haline gelen kuraklığın su kaynakları üzerindeki etkilerinin giderek arttığını belirtti. Sapanca Gölü'nün de bu etkilerden nasibini aldığını vurgulayan Alemdar, şunları söyledi:

Göl üzerindeki su stresini en hafif şekilde atlatmak için vatandaşlarımızın hassasiyetine ve yaptığımız çalışmalara güveniyoruz. Elimizdeki bu büyük zenginliğe sahip çıkmazsak, bir gün ne kadar değerli olduğunu anlamamız için çok geç olabilir. Keşke dememek için hepimizin bu doğal cennet için duyarlı davranması gerekiyor.

"TASARRUFU HEP BİRLİKTE YAPMALIYIZ"

Alemdar, Sapanca Gölü'nün geleceğini korumak amacıyla çeşitli tedbirler aldıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı: