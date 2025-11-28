Su kaçtıysa üzülme! Çift cidarlı bardakları kurutma yöntemi: "Bu kadar kolay..."

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Çift cidarlı bardaklar şık bir kullanım sağlasa da, bazen yıkama sırasında aralarına su dolabiliyor.

Pek çok kişinin karşılaştığı bu sorun aslında bardakların yapısından kaynaklanıyor. İç ve dış cam tabaka arasındaki minik hava boşluğu, yıkama esnasında suyun içeri sızmasına neden olabiliyor.

Ancak endişelenmeye gerek yok...

Neyse ki bu sorunu önlemek ve bardağı eski haline döndürmek için uygulanabilecek oldukça basit bir yöntem bulunuyor.

Bardağı ters çevirin ve temiz, kuru bir havlunun üzerine koyun.

Saç kurutma makinesi ile bardağın alt kısmına, özellikle hava deliğinin bulunduğu noktaya ılık ayarda sıcak hava verin.

Sıcak hava sayesinde iç kısımda oluşan buharlaşma, arada biriken suyun dışarı itilmesini sağlar.

Birkaç dakika içinde içerideki su damlalarının hareket edip tamamen dışarı çıktığını görebilirsiniz.

Son olarak bardağı kendi halinde soğumaya bırakın; böylece cam yapısı eski haline döner.