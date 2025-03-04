Suriye üzerinden toz taşınımı geliyor: 3 gün boyunca etkili

Haber Merkezi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son tahminlere göre, Türkiye bahar havasının etkisi altına girecek.

Yurdun genelinde sıcak hava etkili olmaya başlayacak.

Ankara ve İstanbul, bugün parçalı ve çok bulutlu, 10 derece.

İzmir ise 15 derece olacak.

3 büyük ilde de hava sıcaklıkları yarından itibaren yükselecek.

Hava sıcaklıkları Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'da mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredecek.

TOZ TAŞINIMI UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye’nin güneydoğu kesimlerinde etkili olması beklenen yoğun toz taşınımına karşı vatandaşları uyardı.

Suriye üzerinden giriş yapacak toz kütlesinin, 3 gün boyunca bölgede etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.

Uzmanlar, bu durumun hava kalitesini düşürebileceğini ve sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtiyor.

SOLUNUM YOLU HASTALIĞI OLANLAR DİKKAT

Meteoroloji, toz taşınımının özellikle Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde yoğun olabileceğini belirterek, solunum yolu hastalığı olanların dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Öte yandan, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’da yüksek kar örtüsü nedeniyle çığ riskinin bulunduğu ifade edilerek, vatandaşların tedbirli olması istendi.