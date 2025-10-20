Tazeliğin sırrı ortaya çıktı: Bu yöntemle ıspanaklar günlerce canlı kalıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Taze yapraklı ıspanak, sağlıklı beslenmenin vazgeçilmez sebzelerinden biri olsa da, buzdolabında sadece birkaç gün dayanması çoğu mutfakta sorun yaratıyor.

Hızla gevşeyen ve yenmez hale gelen ıspanaklar, hem gıda israfına hem de ek maliyetlere neden oluyor.

Ancak bir sosyal medya kullanıcısı, ıspanakların raf ömrünü uzatmanın oldukça basit bir yolunu paylaştı.

Bu yöntemle, ıspanaklar günlerce taze ve besin değerlerini kaybetmeden saklanabiliyor.

ISPANAKLARIN ÖMRÜNÜ UZATIYOR

Sosyal medyada paylaşılan bir video, ıspanakların raf ömrünü uzatmanın oldukça basit bir yöntemini gösterdi.

Kadın, ıspanak paketine bir parça havlu kağıdı yerleştiriyor ve paketi baş aşağı olacak şekilde buzdolabına koyuyor.

Havlu kağıdı altta konumlanarak fazla nemi emiyor, böylece ıspanak yaprakları yoğuşmayla doğrudan temas etmiyor ve daha uzun süre gevrek kalabiliyor.

Bu yöntemi kullanırken havlu kağıdının nemli hale geldiğinde düzenli olarak değiştirilmesi de unutulmamalı.

Ayrıca paketin kontrollü şekilde buzdolabının sebze bölümünde saklanması tazeliği destekliyor.