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Haber Merkezi

Ramazan ayı geride kaldı ancak gönüllerde bıraktığı iz geçmedi...

11 ayın sultanı Ramazan, yardımlaşmayı ve iyilikleri artıyor.

Öyle ki tüm İslam alemi, birbirine fiziksel olarak uzak olmalarına rağmen kalben dokunuyor.

Bunun bir örneğini de Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı gerçekleştirdi.

TANZANYA'YA KUR'AN BAĞIŞI

Vakfı, Gönül Yardımlaşma ve Kültür Vakfı ile işbirliği içinde düzenlediği kampanya ile Afrika ülkesi Tanzanya'daki öğrencilere 1.770 adet Kur'an-ı Kerim dağıtımı yaptı.

"DEĞERLİ BAĞIŞÇILARIN EMANETLERİNİ DAĞITTIK"

Tanzanya'da Kur'an dağıtımını yapan vakıf görevlisi yaptığı açıklamada "Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı'nın siz değerli bağışçıların bizlere göndermiş olduğu emanetleri, buradaki hafız kardeşlerimize tek tek hediye ediyoruz.

Burada Kur'an-ı Kerimleri tek tek dağıtmamızda emeği, katkısı olan siz değerli bağışçılarımıza teşekkür ediyoruz. Rabbim razı olsun." dedi.