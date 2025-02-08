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AA

Şiddetli poyraz, Marmara Denizi'nde etkili oldu.

Tekirdağlı balıkçılar, poyraz nedeniyle 5 gündür denize açılıp, avlanamıyor.

Denize açılamayan balıkçılar, Süleymanpaşa Balıkçı Barınağı'nda teknelerinin bakımını yapıp ağlarını onarıyor.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, poyrazın sert estiğini söyledi.

ŞİLEP VE TANKERLER DE KIPIRDAYAMIYOR

Poyraz nedeniyle Tekirdağ açıklarına demirleyen yerli ve yabancı bandıralı 8 şilep ve tanker de havanın normale dönmesini bekliyor.

MECBURİ PAYDOS

Balıkçıların hava şartlarından dolayı mecburi paydos ettiğini belirten Pehlivanoğlu, "Poyrazın etkili olması, balıkçıları olumsuz etkiliyor. Poyrazın sert esmesi, avlanmayı güçleştiriyor. Bütün balıkçılar havanın dinmesini bekliyor. Pazartesiye kadar poyrazın etkili olması bekleniyor. Rüzgarın dinmesiyle balıkçılar, ağ atmaya başlayacak." diye konuştu.