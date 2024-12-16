Tekirdağ'da farklı balık türleri tezgahlarda

İHA

Tekirdağ'da denize açılan balıkçılar, farklı balık türleriyle dönüyor.

Aralık arayında özellikle tekir, jumbo karides, mezgit, dil balığı gibi türler avlandı.

Taze ve çeşitli ürünler, bölge halkının ilgisini çekerken hem tüketiciler hem de balıkçılar için memnuniyet verici bir tablo oluşturuyor.

MARMARA, ÇEŞİTLİ BALIK TÜRÜNE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Balıkçılar, uygun hava şartlarının da desteğiyle denizde uzun saatler çalışarak yerel ekonomiye ve balıkçılık sektörüne önemli katkılar sağlıyor.

Marmara Denizi, birçok balık türüne ev sahipliği yapan zengin biyolojik çeşitliliğiyle bu faaliyetlerin merkezi konumunda. Ancak sürdürülebilir balıkçılık faaliyetlerinin bu ekosistemi korumak için önem taşıdığı da vurgulanıyor.