Tekirdağ'da su seviyesi düşen gölette balıklar telef oldu

Dünyada ve Türkiye'de, yaz döneminin başından itibaren etkili olan yüksek sıcaklıklar, günlük yaşamı olumsuz etkilerken, temel yaşam kaynağı olan su yataklarında da gerilemeye neden oldu.

Öyle ki şehirlerin su ihtiyacını karşılayan barajlarda, doluluk oranı her geçen gün düşüyor.

Yaşanan bu kuraklık, deniz canlılarını da olumsuz etkiliyor.

BALIKLAR TELEF OLDU

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde etkili olan kuraklık ve aşırı sıcaklara bağlı buharlaşma nedeniyle Kırkkepenekli Göleti'nde su seviyesi düştü.

Gölette oksijensiz kalan balıklar telef oldu, kıyıya vurdu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, göletten numune alarak inceleme başlattı.