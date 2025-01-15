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İHA

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde seyreden otomobil sürücüsü Görkem Bakiş, Mehmet Ağa Sokak'tan geçtiği sırada yağmur suyuyla kaplı yolun çökmesi sonucu çukura saplandı.

Aracını çukurda mahsur kalan Bakiş'in yardımına çevredeki vatandaşlar koştu.

Vatandaşların da çabası sonuç vermeyince durum belediye ekiplerine bildirildi.

2 SAAT SONUNDA KURTARILDI

Otomobil, yaklaşık 2 saat sonra belediye kepçesi yardımıyla saplandığı yerden çıkarıldı.

"MADDİ HASARIM VAR"

Sürücü Görkem Bakiş, “Arabamla hemen üst sokaktaki evime doğru giderken, su birikintisi dolayısıyla çukuru ne yazık ki fark edemedim. Aracımın sağ tekerleğini saplandığı yerden bir türlü kurtaramadık. Polisi ve belediyeyi arayıp yardım istedik. Belediye kepçesi geldi, aracımı düştüğü yerden çıkardı. Maddi hasarım var.” dedi.