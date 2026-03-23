Telsiz sesleriyle büyüyen ikizler, polis babalarının izinde Aydın sokaklarında görevde

Aydın’ın Efeler ilçesinde görev yapan ikiz polisler Musluhan ve Metehan Yılmaz, polis emeklisi babaları Cengiz Yılmaz’ın izinden giderek aynı timde görev yapıyor.

36 yaşındaki kardeşler, 2009 yılında polislik sınavını kazandıktan sonra ilk kez ayrı okullara gönderildi. Musluhan Hatay’daki, Metehan ise Erzincan’daki polis meslek yüksekokulunda eğitim gördü. Mezuniyetin ardından Musluhan İstanbul’da, Metehan Eskişehir’de göreve başladı.

Yedi yıl sonra Şırnak’ta şark görevinde bir araya gelen ikizler, yaklaşık 5 yıl burada görev yaptıktan sonra 2021 yılında Aydın’da aynı Yunus timine katıldı.

TELSİZ SESLERİYLE BÜYÜYEN POLİSLER

Musluhan Yılmaz, polislik sevgisinin çocukluk yıllarına dayandığını belirterek, “Çocukluğumuz polis arabalarında geçti. Telsiz sesleriyle büyüdük biz. Polislik bizde çocukluk aşkı oldu. Vatandaşımıza faydalı olmak, halkımıza yardımcı olabilmek en büyük amaçlarımızdan biri.” dedi.

İkiz kardeşiyle aynı motosiklette görev yapmanın gurur verici olduğunu ifade eden Musluhan, zor anlarda birbirlerine moral verdiklerini sözlerine ekledi.

"GÖRENLER ŞAŞIRIYOR, BİZ GURUR DUYUYORUZ"

Metehan Yılmaz da babasını rol model aldığını ve çocukluktan itibaren polis üniformasını giymeyi hayal ettiğini anlattı.

İkizler zaman zaman vatandaşlar tarafından karıştırılıyor. Metehan, “Bize ‘Yarım saat önce beraberdik ağabey, beni nasıl tanımadın?’ diyenler oluyor. Halbuki ben o değildim. İkiz kardeşimle sohbet etmişler. Komik ama gurur verici bir durum.” dedi.

Çocukluklarının geçtiği Aydın sokaklarında halkın güvenliği için görev yapmanın kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi.

YUNUS TİMLERİ AMİRİNDEN ÖVGÜ

Melik Arı, Yunus timleri amiri olarak ikizleri uzun süre karıştırdıklarını ancak zamanla alıştıklarını belirterek, “Biz Türk polisi olarak verdiğimiz eğitimler, görev disiplini ve vatan sevgisiyle aslında bütün polis teşkilatı birbirine benzer. Musluhan ve Metehan bunun ete kemiğe bürünmüş halidir.” ifadelerini kullandı.