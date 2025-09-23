Tokat'ta asırlık manevi durak: Yalnız Çam Türbesi

Tokat’ın Reşadiye ilçesine bağlı Hebüllü Yaylası’nda, bin 200 rakımlı dağın yamacında yer alan Yalnız Çam Türbesi, asırlar boyunca bölge halkının manevi durağı olmayı sürdürüyor.

YAVUZ SULTAN SELİM'İN YOLCULUĞU VE TÜRBE HİKAYESİ

Tarihi kayıtlara göre, Yavuz Sultan Selim Han, 1514 yılında Çaldıran Seferi sırasında bu güzergâhtan geçmiş. Beraberindeki şeyhlerden birinin yolculuk esnasında burada vefat ederek defnedildiğine inanılıyor. Bölge halkı, bu inançla türbeye giderek dua ediyor.

75 YILLIK TANIKLIK: KEMAL ASLAN'IN ANILARI

Türbenin çevresinde büyüyen 75 yaşındaki Kemal Aslan, çocukluğundan bu yana buranın ziyaret edildiğini ifade ederek, "Ben 75 senedir bilirim ki burada bir evliya yatıyor. Yalnız Çam Evliyası diye bilinir. Yavuz Sultan Selim’in Selemen Yaylası’na giderken bu tarihi yoldan geçtiği söylenir. Çevreden insanlar her hafta gelir dua eder." dedi.

BÖLGE HALKI DEĞER VERİYOR

Yerel halktan Ayhan Şahin ise türbenin tarihi önemine dikkat çekerek, "Yavuz Sultan Selim Han 1514 yılında Çaldıran Seferi’ne giderken bu yoldan geçmiş ve 10 gün Selemen Yaylası’nda konaklamış. Yolculuk sırasında padişahın çok sevdiği şeyhlerinden biri burada vefat etmiş. O günden bugüne türbe çevresinden ve Ordu ile Tokat’tan yüzlerce insan burayı ziyaret eder." diye konuştu.