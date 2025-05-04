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AA & Ensonhaber

Tokat’ta sevimli dostlar bu kez güzellikleriyle yarıştı. Tokat Veteriner Hekimler Odası’nın bahçesinde düzenlenen özel etkinlikte, 26 kedi "süslü" ve "bakımlı" kategorilerinde jüri karşısına çıktı. Renkli anlara sahne olan yarışmada, patili dostların gözleri, tüy yapıları, kulakları ve genel bakımları detaylı şekilde değerlendirildi.

EN BAKIMLI "BADEM", EN SÜSLÜ "KURABİYE"

Katılımcılar, özenle hazırlanmış minik dostlarını gururla sergilerken, jüri üyeleri ise kararı vermekte bir hayli zorlandı. "Bakımlı" kategorisinde birincilik ödülünü Fatma Kalpakçı’nın kedisi "Badem", "süslü" kategorisinde ise Elif Dilekoğlu’nun kedisi "Kurabiye" kazandı. Dereceye giren patilere madalyalar takıldı; mama ve kedi kumu gibi çeşitli hediyelerle ödüllendirildiler.

"ANIMIZ OLSUN DİYE KATILDIK"

Etkinlik sonunda konuşan Tokat Veteriner Hekimler Odası Başkanı Seyit Sami Karyağdı, organizasyona gösterilen ilgiden memnuniyet duyduklarını belirterek tüm katılımcılara teşekkür etti.

Kedisiyle birlikte yarışmaya katılan ve "Badem" ile birincilik sevincini yaşayan Fatma Kalpakçı ise duygularını şu sözlerle ifade etti: