Tokat'ta traktör şambreli ile rafting

Tokat’ın Reşadiye ilçesine bağlı Çakmak Köyü’nde alışılmışın dışında bir rafting serüveni yaşandı.

TRAKTÖR ŞAMBRELİYLE NEHİRDE RAFTİNG HEYECANI

Köy muhtarı Savaş Akpınar ve çocukluk arkadaşı Mehmet Çağman, Kelkit Çayı’nda traktör şambreliyle yaklaşık 10 kilometrelik eğlenceli bir yolculuk yaptı.

Reşadiye'de arkadaşları tarafından bırakılan ikili, buradan şambrele binerek suyun akışına kendilerini bıraktı ve Çakmak Köyü’ne kadar nehirde ilerledi.

Bu keyifli anları cep telefonlarıyla kayıt altına alan ikili, görüntüleri sosyal medyada da paylaştı.

"ÇOK KEYİFLİYDİ"

Muhtar Savaş Akpınar, “Bizi arabayla Reşadiye’ye bıraktılar, biz de şambrele binip köye kadar geldik. Gerçekten çok keyifliydi. Traktör şambreliyle rafting yaptık, herkese tavsiye ederim” dedi.

"KELKİT ÇAYI BİZİM İÇİN NOSTALJİ"

Mehmet Çağman ise, “Çocukluğumuz bu çayda geçti. Önce yüzmeyi öğrendik, şimdi ise şambrelle rafting yapıyoruz. Hem nostaljik hem doğayla iç içe bir macera yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.