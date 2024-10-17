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İHA

Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Çamlıkaya köyünün Erdem Kırı Yaylası, ekim ayının ortasında yağan mevsimin ilk karıyla birlikte beyaz bir örtüyle buluştu. Kar yağışıyla birlikte, yaylada bulunan çobanlar ve koyun sürüleri adeta kartpostallık manzaralar yarattı.

ÇOBANLAR, KAR ALTINDA OTLAYAN KOYUNLARI GÖRÜNTÜLEDİ

Soğuk havaya aldırış etmeyen koyunlar, beyaz örtü altında otlamayı sürdürürken, doğanın ve hayvancılığın iç içe geçtiği bu muhteşem görüntüler çobanlar tarafından cep telefonlarıyla ölümsüzleştirildi. Karla kaplanan yayla ve kar altında yem arayan koyunlar, doğaseverlere adeta görsel bir şölen sundu.