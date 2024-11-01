Trabzon sahilleri Antalya'yı aratmadı

İHA
Trabzon'da sahiller, Antalya'yı aratmadı.
Ayasofya-Beşirli arasındaki 'Uzunkum' olarak anılan sahil şeridinde güneşli havayı fırsat bilen bazı gençler, denizde serinledi.
Son günlerde adeta yazdan kalma günlerin yaşandığı kentte, ortaya güzel görüntüler çıktı.
GÜNEŞ, GÖRENLERİ SEVİNDİRDİ
Trabzon’da Karadeniz Sahil Yolu yapımı sırasında kayalarla doldurulan sahil şeridi, yapılan dolgu çalışmalarının ardından kumsal halini almıştı.
Yaklaşık 45 yıl önceki kumsal halini yeniden gözler önüne seren sahil, denizin giderek çekilmesiyle adeta plaja dönüşürken havanın sıcak olmasını fırsat bilenler, bölgeye akın etti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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