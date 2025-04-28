İHA

Nadir görülen cüce balaban kuşu görüntülendi.

Göçmen bir kuş olan balıkçıl cüce balaban kuşu, Faroz Balıkçı Limanı'ndaki bir kayığının üzerine geldi.

Kuşu, kayığının üzerinde gören Trabzonlu balıkçı, ilk kez gördüğü balığı cep telefonu ile görüntüledi.

"BU NASIL BİR KUŞTUR BÖYLE"

Kuşun hareketsiz şekilde kaçmadan durduğu gören Trabzonlu balıkçı, o anları kayda alırken "Bu nasıl bir kuştur böyle ya? Bu nasıl bir şey böyle? Fıstık. Sen nasıl bir şeysin böyle?" diyerek kuşa seslendi.

NADİR GÖRÜLEN BİR TÜR

Öte yandan uzmanlar, balıkçıl bir kuş olan cüce balaban kuşunun ilkbahar dönüşü kuzeye göçtüğünü ve bir kısmının da ülkemizde kalarak yaşamının sürdüreceğini belirterek yaygın bir kuş türü olmasına rağmen Karadeniz kıyısında nadir görüldüğünü ifade etti.