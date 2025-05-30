İHA

Kurban Bayramı yaklaşırken Trabzon'daki pazarda, alıcı ile satıcı arasında geçen yöresel şiveli pazarlıklar gülümsetti.

Akoluk Mahallesi'ndeki kurban satış ve kesim alanına gelen Rahman Durmuş, satıcı ile hem komik hem de sıkı bir pazarlığa tutuştu.

"ALACAM ONİ"

Durmuş, "Alacam oni, 25'e alacam oni. Beş liraya beni kıramazsın. Akın, alacam oni" şeklinde konuştu.

Satıcının kolunu pazarlık yapmak için sallayan vatandaş, hızını alamadı.

"ADAMIN KOLUNU ÇIKARDIN"

Durmuş, satıcının kolunu kıracak gibi sallarken çevreden geçen bir vatandaş, bu ana kayıtsız kalamadı.

Vatandaşın Durmuş'a, "Adamın kolunu çıkardın" demesi renkli görüntüler oluşturdu.

KURBANLIKLAR ELAZIĞ'DAN GELDİ

Kurban satıcılarından Erol Babul, bu seneki satışlarının geçen seneye göre iyi olduğunu belirterek "Kurbanlıkları Elazığ'dan getirttik. Satışlar güzel masraf çok. Satışlarımız geçen seneye oranla çok güzel. Kurbanlıkları bitiren arkadaşlarımız var. Kimisinde 2-3 tane kaldı, satışlar çok iyi. Bende 3 tane kaldı. Kurbanlıkların kilosu 650-700 TL'ye geliyor, bir kurbanlığın fiyatı 175 bin TL civarında oluyor. Pazarlık her zaman olduğu gibi var. Vatandaş biraz daha ucuza almaya çalışıyor, fiyatı çok kıramıyoruz. Maliyetler çok yükselince kurbanlıklara yansıyor." dedi.

"PAZARLIKLAR KIRAN KIRANA OLUYOR"

Kurban satıcılarından Selim Tok ise kıran kırana pazarlık yaşadıklarını kaydederek "Gümüşhane'den 40 adet kurbanlık getirdik, yarısından çoğunu sattık. Bu seneki satışlarımız güzel, herhangi bir sıkıntımız yok. Pazarlıklar kıran kırana oluyor, üç aşağı beş yukarı anlaşıyoruz. Kurban pazarında daha ziyade 200-250 kilo arasındaki hayvanlar satılıyor." diye konuştu.

"PAZARLIKSIZ OLMAZ"

Kurban alıcılarından Onur Sesli, pazarlıksız olmayacağını belirterek "Kurban almaya geldik, genelde fiyatlar 250-270 bin civarında değişiyor. Pazarlık sünnet, mutlaka yapacağız. Pazarlıksız, almadan gitme yok." ifadelerini kullandı.