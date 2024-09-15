Trabzon'da terzi çırağı genç kız, 'yılın çırağı' seçildi Trabzon'da Yılın Ahisi, Kalfası ve Çırağı belirlendi. Trabzon'da terzi çıraklığı yapan 15 yaşındaki Gülhanım Başaran, Türkiye'de "yılın çırağı" olarak belirlendi.

AA

Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (TESOB) Başkanı Metin Kara, Trabzon'un, ahilik geleneğinin de en güçlü noktalarından biri olduğunu belirterek, bu yılki ahi esnaf ve çırak seçimleri hakkında bilgi verdi.

Buna göre, 15 yaşındaki terzi çırağı Gülhanım Başaran Türkiye'de 2024 yılının çırağı seçildi. Camilere yaptığı ahşap oymalarıyla sanatını sürdüren ahşap oymacı 79 yaşındaki Yaşar Ercin de Ahi Esnafı Beratı aldı.

Türkiye çapında ödüle layık görülen Gülhanım Başaran, Ortahisar Mesleki Eğitim Merkezinde Terzilik ve Moda Tasarımı Bölümünde eğitimini sürdürüyor.

"HER YIL YILIN AHİSİ SEÇİLİYOR"

Ahilik geleneklerini yaşatmak için Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Türkiye'de yılın ahisi, kalfası ve çırağının seçildiğine işaret eden Kara, şu bilgileri verdi:

81 ilimizden gönderilen adaylar değerlendiriliyor ve dereceye girenler devlet büyüklerimizin elinden Kırşehir'de ödüllerini alıyor. Trabzon olarak gerçekten son 8 yılda 6 büyük ödül kazanarak erişilmesi güç bir başarıya imza attık.

YILIN AHİ ESNAFI VE ÇIRAĞI TRABZON'DAN ÇIKTI

Bu yıl yine Trabzon esnaf ve sanatkarları olarak gururlu olduklarını dile getiren Kara, şu bilgilere yer verdi:

15 yaşındaki terzi çırağımız Gülhanım Başaran kızımız, bakanlıkta yapılan değerlendirme sonucunda Türkiye'de 2024 yılının çırağı seçildi. 28 Eylül'de Kırşehir'de düzenlenecek törenle ödülünü devlet büyüklerimizin elinden alacak. Ayrıca bu yıl yine büyük bir gurur daha yaşadık. Trabzon'da yılın ahisi seçtiğimiz ve camilere yaptığı ahşap oymalarıyla sanatını sürdüren ahşap oymacı 79 yaşındaki Yaşar Ercin ağabeyimizin de bakanlık tarafından Ahi Esnafı Beratı verilerek onurlandırılmasına karar verildi. O da Kırşehir'de ödülünü alacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)