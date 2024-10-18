Trabzon'da turizmi geliştirme adımı: Yaylalara yapay göl yapılıyor

İHA

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde son yıllarda artan turizm potansiyeli üzerine talebi karşılayamaz hale gelen Uzungöl Turizm Merkezi'ne alternatif yeni yerler için Trabzon'da geçtiğimiz yıllarda yapay göllerin yer alacağı yeni turizm merkezleri kurulması için adım atıldı.

İlk yapay göl, Düzköy ilçesi Hırsafa Yaylası'nda oluşturuldu. Ardından yine bölgedeki Beypınarı Yaylası'na da bir yapay gölet yapıldı.

Devlet Su İşleri 22. Bölge Müdürlüğü bu çalışmaların ardından son olarak özellikle Körfez ülkelerinden gelen yabancı turistlerin uğrak noktalarından biri olan ve Uzungöl'den sonra en çok ziyaretçiyi ağırlayan Akçaabat ilçesi sınırlarında bulunan Hıdırnebi Yaylasında gölet yapımına başlandı.

GÖL VE TESİS ALANI YAPILACAK

Bin 600 rakımlı yayladaki Sertkaya mahallesinde bulunan eski göletin suyunun boşaltılma işleminin ardından iş makineleri ile başlatılan çalışmalar sürürken, Hıdırnebi Göleti ile sosyal ve kültürel yapılar, yeme içme tesisleri, eğlence ve spor alanları tasarlanacak.

"ÖNEMLİ OLAN YABANCI TURİST ÇEKMEK"

Hıdırnebi Yaylası'nda esnaflık yapan Ogün Bakırcı, gölet projesinin yayla turizmine katkı sağlayacağını belirterek “Buradaki esnaflar için yapay göl projesinin yapılması iyi olacak. Şuan Arap misafirleri ağırlıyoruz. Önemli olan bunu arttırmak. İlla Arap misafirler değil İngiltere, Almanya gibi ülkelerinden misafirleri buraya çekmek önemli. Orada eskiden küçük bir göl vardı.

Sonra önünü toprak ile keserek biraz daha büyüttüler. Bildiğimiz kadarıyla göl iki kademeli olarak yapılacak. Bu projenin Hıdırnebi Yaylası'na katkı sağlayacağını düşünüyorum.

Bir Uzungöl ve Ayder gibi buranın da çekici olması lazım. Şu an Hıdırnebi Yaylası'nın bir çekiciliği yok. Gelen misafirleri burada istediğimiz gibi ağırlayamıyoruz. Sosyal bir alan yok. Bu konuda esnaflar olarak devletten yardım istiyoruz.” dedi.

Yayla sakinlerinden Ziya Aksu ise “Duyduğumuzu göre ihale oldu. Yapımına başlandı. Gölün ihaleye çıkışı birkaç sefer oldu. Şuanda küçük bir başlangıç var. Yapılır, yapılmaz onu bilemiyoruz. Turizm amaçlı yapıldığını söylüyorlar.” ifadelerini kullandı.