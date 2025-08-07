Trabzon'da veda edemediği torununun ardından dakikalarca koştu

Trabzon’da yaşayan Buğlem Aydın, ailesiyle birlikte dedesi Kemalettin Aydın’ı Düzköy’deki yayla evinde ziyaret etti. Dede ve torun, birlikte geçirdikleri keyifli zamanın ardından vedalaşmakta zorlandı.
TORUNUNUN ARDINDAN KOŞMAYA BAŞLADI
Duygulanan Kemalettin Aydın, torununa el sallamadan ayrılmaya dayanamayınca, hareket eden aracın arkasından koşmaya başladı. Bu duygusal anları anne Gülistan Aydın cep telefonuyla kaydetti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede ilgi gördü.
"DEDECİĞİM ÇOK İYİ KOŞUYORSUN"
Videoda, dedesinin ardından koşan Aydın’a torunu Buğlem’in araç içinden elini uzatarak “Dedeciğim çok iyi koşuyorsun” demesi yürekleri ısıttı.