Trakya'da tarlalar fotoğraf stüdyosu gibi

AA

Hava sıcaklıkları artınca Tekirdağ'da kanola tarlaları çiçek açtı.

Tekirdağ'da çiçek açan kanola bitkisiyle sarıya bürünen tarlalar, fotoğrafçıların doğal stüdyosu oldu.

ALTIN SARISI İÇİNDE FOTOĞRAF ŞÖLENİ

Fotoğraf tutkunları, bölgeye gelerek Trakya'nın "altın sarısı" kanolalarını kadrajlarına sığdırmaya çalışıyor.

"DOĞAL STÜDYO"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük de kanola tarlalarının fotoğraf tutkunları için doğal stüdyo olduğunu söyledi.

Tekirdağ Fotoğraf Derneği Başkanı Halil İbrahim Üzmezoğlu, Trakya'nın sarıya büründüğünü belirtti.

"İSTANBUL'DAN TRAKYA'YA GELİYORLAR"

Kanola tarlalarının buğdayın yeşili ile muhteşem manzara sunduğunu aktaran Üzmezoğlu, İstanbul başta olmak üzere çevre illerden fotoğraf tutkunlarının Trakya'ya geldiğini söyledi.

FOTOĞRAF TARLALARI: KANOLA, LAVANTA, BUĞDAY, AYÇİÇEĞİ VE BAĞCILIK

Trakya'nın tarım ürünlerinin her birinin ayrı bir güzelliğe sahip olduğunu anlatan Üzmezoğlu, "Tekirdağ'da kanola ile başlanır, yüzlerce dekar lavanta bahçelerimiz var. Daha sonra buğday ardından ayçiçeği ve bağcılık. Trakya'nın bütün tarım ürünlerini fotoğraflıyoruz." dedi.

10 GÜNLÜK SÜRE VAR

Üzmezoğlu, 10 gün daha kanola tarlalarının fotoğraflanabileceğini kaydetti.

"FOTOĞRAFÇILARI GÜZEL BİR MANZARA KARŞILIYOR"

Fotoğraf tutkunu Tayfur Kahyaoğlu ise İstanbul'dan kanola tarlalarının güzelliğini fotoğraflamaya gelenlerin olduğunu belirtti.

Gamze Celepoğlu da fotoğrafçıları güzel bir manzaranın karşıladığını dile getirdi.