Tunceli’de son yıllarda artış gösteren ayı nüfusu, doğa tutkunlarına eşsiz kareler sunmaya devam ediyor. Bu kez, Pülümür ilçesinin dağlık bölgesinde üç yavrusunu emziren bir anne ayı, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri ve doğa fotoğrafçısı İsmail Yoleri’nin drone kamerasına takıldı.
YABAN HAYATININ EN DOĞAL ANLARINDAN BİRİ
Anne ayı, yavrularını uzun süre emzirdikten sonra ormanlık alana doğru ilerleyerek gözden kayboldu. Sessizliğin hâkim olduğu doğada kaydedilen bu özel an, bölgedeki yaban hayatının ne kadar canlı ve zengin olduğunu bir kez daha ortaya koydu.
Üç yavrulu anne ayıyı bir süredir izlediğini belirten Yoleri, şunları söyledi:
Bugün yavrularını emzirdiği ana denk geldim. Onları rahatsız etmemek için çekimi kısa tuttum. Böyle hassas ve doğal bir anı görüntülemek benim için büyük mutluluktu.
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