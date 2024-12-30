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DHA

Tunceli Munzur Vadisi, görenleri büyülemeye devam ediyor.

1971 yılında milli park ilan edilen ve Türkiye’nin en büyük milli parkları arasında yer alan Munzur Vadisi, birçok yaban hayvanına ev sahipliği yapıyor.

Uluslararası sözleşmelerle korunan ve 4 mevsim farklı manzaralar sunan milli park, son günlerde etkili olan yağışların ardından karla kaplanarak ayrı bir güzelliğe büründü.

EŞSİZ DOĞA MANZARASI

Ovacık ilçesine 15 kilometre uzaklıkta bulunan Ziyaret köyünde 40 gözeden çıkan ve onlarca derenin suyuyla beslenen Munzur Çayı, kar yağışının ardından beyaza bürünen dağların ve meşe ağaçlarının arasından akarken seyirlik görüntüler oluşturdu.

Eşsiz doğa manzarasına bürünen milli parktaki kış güzelliği, drone ile görüntülendi.