Tunceli'de biri 100 kiloluk 3 turna balığı yakaladı

DHA

Balık restoranı işletmecisi Özgür Altaş, kuzenleri ile birlikte Tunceli'deki Munzur Çayı'nda balık avına çıktı.

Çıktıkları balık avında 25, 50 ve 100 kiloluk 3 turna balığı yakaladı.

1 SAAT İÇİNDE TÜKENDİ

Altaş'ın işletmesine getirip sosyal medya hesabından paylaştığı balıklar, yaklaşık 1 saat içerisinde tükendi.

"DİYARBAKIR'A İLK DEFA BÖYLE BİR BALIK GELDİ"

Turna balığının çok tercih edildiğini belirten Altaş, "Diyarbakır'a bu kiloda ilk defa böyle bir balık gelmiştir. Bu balığımız 100 kilodur. Balığımızı temizledik, gördüğünüz gibi cam gibidir. Bu balığı dün sabah saatlerinde Munzur Çayı’nda yakaladık ve bu sabah da dükkanımıza getirdik. Soyma işlemini yaptık. Serin ve kayalık yerde yetişen, nadir bulunan bir balıktır. Bayram nedeniyle şansımız yaver gittiği için böyle 100 kiloluk bir balık yakaladık." ifadelerini kullandı.

"50 VE 25 KİLOLUK 2 BALIK DAHA YAKALADIK"

Altaş, Aynı zamanda 50 ve 25 kiloluk 2 balık daha yakaladık. 1980 yılından beri balık işi yapıyoruz ve yaklaşık 30-35 senedir amcamın oğlu bu işle ilgileniyor. Bu balık kolay kolay bulunmuyor. Çünkü küçükleri dikenli olduğu için müşteriler bunu istiyor. Bunlar küçükbaş hayvan gibi kemikleri iri olduğu için kimseyi rahatsız etmediği için en çok tercih edilen balık türüdür." dedi.

"MÜŞTERİMİZ KESİM İÇİN BEKLİYOR"

Balık ustası Hüseyin Aksoy ise ilk kez böyle bir balık gördüklerini ifade ederek, "Diyarbakır'da ilk kez böyle bir balık gördük. 35-40 yıldır bu işin içindeyim. İlk kez böyle bir turna gördük. Çok güzel ve tadı da güzeldir. Kime verdiysek, her zaman bu balığı istiyor. Şu anda müşterilerimiz kesim için bekliyor. Balığımızı sattık. Müşterilerimiz arayıp, 'Balığı kesin, almaya geliyoruz' dediler." diye konuştu.