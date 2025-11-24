Tunceli’de doğa ve dağcılık eğitimleri yoğun ilgi görüyor

Sarp dağlarla çevrili Tunceli’de, doğa sevgisi ve spor bilincini artırmak amacıyla çeşitli çalışmalar yürütülüyor. Munzur Zirve Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü, gezi etkinliklerinin yanı sıra TDF ile ortaklaşa dağcılık eğitimleri düzenliyor.

ZORLU PARKURLARDA TEORİK VE UYGULAMALI EĞİTİM

Eğitimlere katılan doğaseverler, Munzur ve Pülümür vadilerindeki sarp yamaçlarda rota bulma, meteoroloji, kaya tırmanışı, çadır kurma, ip deneyimi, düğümler, tırmanış teknikleri ve acil durum müdahale uygulamaları gibi konularda ders alıyor. Bu sayede katılımcılar profesyonel ve güvenli tırmanış yapabilme yeteneği kazanıyor.

ANTRENÖRLERDEN UYARI: "BİLİNÇLİ DOĞA FAALİYETLERİ ÖNEMLİ"

Antrenör Şahap Eryılmaz, Tunceli’nin doğa ve turizm açısından büyük potansiyele sahip olduğunu belirterek, “Hepimiz doğayı seviyoruz ama bilinçli olmak ve doğru faaliyetlerde bulunmak çok önemli. Eğitimli sporcular, yerli ve yabancı ziyaretçilere kılavuzluk yapacak ve bölgeyi koruyacak” dedi. Eryılmaz, kursiyerlerin eğitimler sayesinde bazı korkularını yendiklerini ve farklı dağlara tırmanış yapabilecek düzeye geldiklerini söyledi.

MUNZUR DAĞLARI'NIN TANITIMI İÇİN EĞİTİMLER

Kulüp Başkanı İskender Doğan, Munzur Dağları’nın tanıtımının yetersiz olduğunu vurgulayarak, eğitimlerin insanları dağcılık sporuna ve doğa yürüyüşlerine teşvik ettiğini aktardı.

KATILIMCILAR EĞİTİMDEN MEMNUN

Eğitime katılan Taylan Kıllı, kaya tırmanışı, doğa yürüyüşü taktikleri ve çadır kurulumu gibi konularda aldıkları derslerle yanlış bildiklerini düzelttiklerini söyledi. Çiğdem Baloğlu ise Tunceli’nin doğasına hayran kaldığını ve eğitimlerin kendisine çok faydalı olduğunu belirtti.