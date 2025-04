Türk Polis Teşkilatı'nın 180'inci yılı coşkuyla kutlandı

AA

Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü, yurt genelinde büyük bir coşkuyla kutlandı.

Teşkilatın kuruluşu ile aynı güne denk gelen Polis Haftası kapsamında da, ülke genelinde çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Polis ekipleri, törenlerde modern araçlar ve donanımlarla geçiş yaparak gösteriler gerçekleştirdi.

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla törenler düzenlendi.

ADANA'DA GÖZ DOLDURAN KUTLAMA

Adana'da Atatürk Parkı'nda düzenlenen törende, İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Arıkan, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 180. yıl dönümünü gurur ve coşkuyla kutladıklarını söyledi.

"GECE GÜNDÜZ DEMEDEN ÇALIŞIYORUZ"

Arıkan, 1845 yılında kurulan teşkilatlarının bugün modern, eğitimli ve güçlü bir yapıya sahip olduğunu ifade ederek, "Ülkenin dört bir yanında görev yapan polisimiz bu teşkilatın onurlu bayrağını taşımakta ve halkımızın güvenliği için gece gündüz demeden çalışmaktadır." diye konuştu.

"POLİSLERİMİZ GÜCÜNÜ, HALKIN GÜVENİ VE SEVGİSİNDEN DE ALIYOR"

Polis Teşkilatının sadece kanunları uygulamakla kalmadığını bildiren Arıkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Teşkilatımız aynı zamanda halkla iç içe, toplumun her kesimiyle güçlü bir bağ kurarak huzurun teminatı olur. Her bir polisimiz gücünü yalnızca yasalardan değil aynı zamanda halkımızın güven ve sevgisinden almaktadır çünkü bizler halkın arasından çıkmış, halkla birlikte hareket eden ve her zaman halkın yanında olan, gücümüzü halkımızla kurduğumuz bu dayanışmadan alan teşkilatız."

Konuşmanın ardından özel gereksinimli çocuklar, İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan ve polislere çiçek takdim etti.

Daha sonra çeşitli polis araçlarından oluşan kortej Atatürk Caddesi'nden geçiş yaptı. Geçişe atlı polis ekibi de katıldı.

MERSİN'DE BİRÇOK ETKİNLİK DÜZENLENDİ

Mersin'deki Cumhuriyet Alanı'nda düzenlenen törende İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ve Şehit Altuğ Verdi Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Erdal Cılasın, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törende, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

Öğrencilerin şiir okuduğu programda, resim ve şiir yarışmasında dereceye girenlere ödül verildi.

İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Bülent Demirsaban'ın da katıldığı program, tören geçidiyle tamamlandı.

HATAY'DA KUR'AN-I KERİM TİLAVETİ

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde Antakya Şehitliği'nde düzenlenen törende İl Emniyet Müdürü Kadir Gökçe anıta çelenk sundu, ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Tören kabirlere karanfil bırakılması, Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından son buldu.

Samandağ Kaymakamlığı bahçesinde düzenlenen törende de İlçe Emniyet Müdürü Ömer Avcı, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Komiser Türker Akın'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından resepsiyon düzenlendi.

OSMANİYE'DE ŞEHİTLERİN KABİRLERİNE ÇELENK BIRAKILDI

Osmaniye'de Valilik kampüsünde düzenlenen törende, İl Emniyet Müdürü Mehmet Sarıbuva Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Buradaki törenin ardından Garnizon Şehitliği'ne geçen Sarıbuva ve polisler, burada şehitler için dua etti, şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı.